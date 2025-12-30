Як формується рейтинг?

Видання HLTV традиційно щороку складає перелік найсильніших гравців Counter-Strike, оцінюючи їхні досягнення за 12 місяців. Рейтинг формується на основі виступів на найважливіших турнірах року, включаючи мейджори, престижні змагання, а також інші великі події. Враховується не лише загальна статистика, а й нагороди MVP та EVP, якість гри проти топ-команд і виступи під тиском у плей-офф, пише 24 Канал.

Цього разу оцінювався сезон, який включав такі події, як BLAST.tv Austin Major, StarLadder Budapest Major, IEM Katowice, IEM Cologne, IEM Chengdu, BLAST Open Lisbon, Кубок світу з кіберспорту, ESL Pro League, Чемпіонат світу Thunderpick, PGL Masters у Бухаресті та багато інших

Хто потрапив до списку найкращих?

П'ятірка гравців, які відкрили список, потрапили туди різними шляхами, але їх об'єднує одне – стабільність і результативність на ключових етапах змагань.

20 місце дісталося українцю Валерію "b1t" Ваховському з команди Natus Vincere. Це вже четверте його потрапляння двадцятки найкращих, що підтверджує стабільність гравця. Попри скромні показники рейтингу 1.07 та 53% влучень у голову, b1t виконує свою роль ідеально. Він відзначився на IEM Katowice та IEM Cologne, отримавши нагороди EVP. Його цінність полягає не у яскравих сольних виступах, а у надійності в критичних раундах і пізніх фазах матчів.

19 позиція дісталась румунові Міхаю "iM" Івану, також із NAVI. Для нього це друге потрапляння до рейтингу, що стало підтвердженням прогресу. Протягом року iM доводилось часто змінювати ігрову роль, балансуючи між агресією та дисципліною. Найяскравіше він проявив себе на мейджорі StarLadder у Будапешті, отримавши звання EVP. Протягом сезону помітно зросла його впевненість у входах, покращилось прийняття рішень у хаотичних ситуаціях, пише BLIX.GG.

18 сходинку зайняв боснієць Нікола "NiKo" Ковач, 17 місце дісталось угорцю Адаму "torzsi" Торжашу, а 16-те – ізраїльтянинові Доріану "xertioN" Берману. Кожен із цих гравців продемонстрував високий рівень гри протягом року.

Коли чекати інші імена?

HLTV щодня оприлюднюватиме по одному імені з рейтингу аж до 24 грудня, коли буде названо трійку лідерів.

Фінальна церемонія нагородження відбудеться 10 січня, де визначать гравця року та інші престижні номінації перед аудиторією у тисячу глядачів, включаючи професійних кіберспортсменів та представників індустрії.