Кар'єра Ніколи "NiKo" Ковача продовжує бути унікальним явищем, адже боснієць примудрився встановити дивовижний рекорд, проте досі жодного разу не виграв "Мейджор", інформує 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Нікола Ковач рекордсмен рейтингу HLTV?

За більш ніж 16 років виступів на професійному рівні, боснійський "рифлер" заслужив собі репутацію одного з кращих гравців у світі.

NiKo завжди на вершині, але ніколи не досягав заповітної цілі – перемоги на "Мейджорі", на відміну від кількох українців. Разом з тим, гравцю Falcons радо підкорюються інші досягнення, як от рекордне потрапляння до рейтингу HLTV.

Отож, Ковач став 18 найкращим гравцем 2025 року в Counter-Strike 2 за версією авторитетного видання, що, хоча і є найнижчою позицією для нього – стало історичним успіхом.

Річ у тому, що цьогоріч Нікола потрапив до двадцятки кращих рекордний, 10 раз чого ще не вдавалося нікому до нього, інформує HLTV у X.

Щоправда, за усі ці 10 разів Ковач жодного разу не був на самісінькій вершині, адже йому завжди бракувало того знакового тріумфу на головному турнірі року.

Які позиції займав NiKo у топ-20 HLTV?