Валерій Ваховський зробив своє "сміливе передбачення" щодо того, хто може в майбутньому заявити про себе усьому світу на сцені кіберспортивного Counter-Strike 2, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.
До теми Українець потрапив до 20 найкращих гравців світу з Counter-Strike 2
Хто найперспективніший українець у CS 2?
Журналісти видання HLTV запитали у зіркового "рифлера" NAVI про те який молодий гравець, на його думку, може вже у 2026 році чи трохи пізніше поборотися за потрапляння до 20 найкращих кіберспортсменів з дисципліни Counter-Strike 2.
Тримати руку на пульсі кіберспортивних новин дуже легко. Для цього варто зберегти у закладки betking. Тут можна не лише знайти інформацію про улюблені команди та важливі турніри, а й перевірити власну інтуїцію та оцінити шанси колективів на перемогу.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
b1t зупинив свій вибір на зовсім юному кіберспортсменові, що лише у жовтні 2025 року поповнив лави академічного складу організації B8, як повідомляє сторінка команди у соцмережі X.
Мова про 14-річного Дмитра Паньківа, який виступає під нікнеймом r0se.
Він сам за себе говоритиме, коли прийде час,
– так Ваховський загадково пояснив вибір.
Отож, на горизонті українського кіберспорту скоро цілком може замайоріти нова суперзірка.
Хто такий Валерій "b1t" Ваховський?
Валерій Ваховський був гравцем академії NAVi Junior перш ніж потрапив до основного складу команди у 18 років.
Він став першим гравцем в історії, який виграв Intel Grand Slam та "Мейджор" (PGL Major Stockholm 2021) у свій дебютний рік на професійній сцені.
До нині b1t вважається одним з кращих гравців у CS 2 у світі. Його "фішкою" є феноменальний відсоток влучань у голову (headshot percentage), що робить його одним із найнебезпечніших "рифлерів" планети.