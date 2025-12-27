Валерій Ваховський зробив своє "сміливе передбачення" щодо того, хто може в майбутньому заявити про себе усьому світу на сцені кіберспортивного Counter-Strike 2, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.

Хто найперспективніший українець у CS 2?

Журналісти видання HLTV запитали у зіркового "рифлера" NAVI про те який молодий гравець, на його думку, може вже у 2026 році чи трохи пізніше поборотися за потрапляння до 20 найкращих кіберспортсменів з дисципліни Counter-Strike 2.

b1t зупинив свій вибір на зовсім юному кіберспортсменові, що лише у жовтні 2025 року поповнив лави академічного складу організації B8, як повідомляє сторінка команди у соцмережі X.

Мова про 14-річного Дмитра Паньківа, який виступає під нікнеймом r0se.

Він сам за себе говоритиме, коли прийде час,

– так Ваховський загадково пояснив вибір.

Отож, на горизонті українського кіберспорту скоро цілком може замайоріти нова суперзірка.

Хто такий Валерій "b1t" Ваховський?