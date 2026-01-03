Новий сезон кіберспортивного Counter-Strike 2 може початися зі зміни переліку змагальних мап. Принаймні, саме так можна трактувати новорічне привітання розробників, повідомляє 24 Канал з посиланням на @CounterStrike у X.

Cache повернуть у CS 2?

У своєму привітанні з прийдешнім 2026 роком, Valve замінили 0 на знак радіації, що миттєво стало зрозумілим сигналом для давніх шанувальників Counter-Strike.

Майже напевно, цей "шифр" означає, що зовсім скоро у гру повернеться легендарна мапа Cache, яка покинула перелік змагальних мап ще у березні 2019 року.

Цікаво, що невдовзі потому допис виправили, видаливши емодзі. Одначе в історії редагувань все ще можна побачити стару версію повідомлення.

Оригінал допису / Скриншот з X

Разом з тим, не варто очікувати повернення культової мапи раніше середини-кінця січня.

Про це на Reddit розповів розробник Deadlock під ніком Yoshi, пояснивши, що до того часу співробітники Valve знаходяться у відпустці. Потому його допис також "підчистили".

Чому повернення Cache знакове для України?