Электрический и ядовитый: авторы Horizon Forbidden West рассказали о новом роботе

Разработчики Horizon Forbidden West поделились информацией о новом враге с их игры. Они довольно подробно рассказали о змееподобном роботе с названием "Slitherfang".

В феврале состоится долгожданный релиз видеоигры Horizon Forbidden West, а потому и неудивительно, что ее разработчики начинают готовить свою аудиторию к этому событию. Например, недавно они рассказали порталу Game Informer о новом и очень опасном враге.

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Речь идет об огромном роботе с названием "Slitherfang" ("скользкий клык"), который напоминает гибрид кобры и гремучей змеи. Разработчики отметили, что это очень непредсказуемый враг, а в его арсенале есть немало опасных приемов.

Робот "Slitherfang" с игры Horizon Forbidden West / Фото с сайта Game Informer

В бою змей может на огромные расстояния плевать ядом, который поступает из специального резервуара, находящегося на его шее. Такую атаку можно нейтрализовать, а для этого нужно только отстрелить бак с этой кислотой.

А вот на его хвосте находится характерная погремушка, которую робот использует для того, чтобы стрелять молниями. Авторы рассказали, что перед атакой он несколько секунд ей трясет. Интересно, что погремушку можно не только отстрелить, но и самому использовать в бою.

Правда, самым опасным оружием в арсенале этого робота является змеиный "капюшон". С помощью него он может атаковать звуковыми импульсами, которые способны оглушить и замедлить главную героиню. Разработчики отметили, что увернуться от таких атак очень непросто.

Интересно, что змей остается опасным врагом даже после деактивации всех этих гаджетов. Он очень быстро двигается, может залезать на разнообразные выступы, способен атаковать своим телом, а также изменяет тактику в зависимости от запаса здоровья. Разработчики добавили, что против этого робота нужно использовать атаки с эффектами огня, льда и плазмы (электричество и стелс неэффективны).

Битва с этим змеем в видеоигре Horizon Forbidden West: видео

, что релиз игры Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года на PlayStation. Базовое издание для PS4 стоит 1999 гривен, а для PS5 – 2299 гривен.