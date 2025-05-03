Макрон поздравил разработчиков хитовой Clair Obscur Expedition 33

Ролевая игра Clair Obscur Expedition 33 стала настолько масштабным успехом, что разработчиков поздравил даже президент Франции Эммануэль Макрон.

Компания Sandfall Interactive, базирующаяся во французском Монпелье, выпустила дебютную игру Clair Obscur: Expedition 33, которая стала бешеным успехом и привлекла внимание первого лица Франции, информирует 24 Канал.

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Уникальная похвала

Проект от ветеранов Ubisoft стал самым рейтинговым самой рейтинговой игрой в истории Metacritic и заслужил любовь миллионов геймеров.

На этот прецедент отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, который публично похвалил Clair Obscur: Expedition 33, отметив ее релиз как большое достижение для игровой индустрии Франции.

Свои мысли он высказал в Instagram, где назвал проект Sandfall Interactive "ярким примером французской смелости и креативности" и "одной из лучше всего оцененных игр в истории".

Комментарий Макрона получил поддержку геймеров, которые выразили и свое восхищение игрой и благодарность за то, что он обратил на нее внимание.

Разработчики из Sandfall Interactive же поразили всех своим ответом, ведь были удивительно лаконичными и в ответ на слова президента прислали смайлик багета.

Макрон о Expedition 33 / Скриншот из Instagram

Поэтому, успех Clair Obscur: Expedition 33 точно можно назвать историческим, ведь случаев, когда бы президент страны обратил внимание на релиз видеоигры не то чтобы случалось очень много.