Актриса озвучивания The Witcher 3 рассказала, вернется ли Йеннефер в новой игре

Ирландская актриса Дениз Гоф, которая озвучила колдунью Йеннефер из Венгерберга в игре The Witcher 3: Wild Hunt, заявила, что пока не имеет никакой информации относительно участия в The Witcher 4, разработка которого продолжается в польской студии CD Projekt Red.

В комментарии изданию Eurogamer Гоф призналась, что не была приглашена к работе над новой игрой, информирует 24 Канал.

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Это означает, что в настоящее время CD Projekt Red не обращалась к актрисе по возвращению к роли Йеннефер.

Гоф также отметила, что роль волшебницы была одной из ее первых в видеоиграх:

Я тогда не знала, что делаю... А потом ко мне начали подходить (в основном мужчины) и спрашивать: "Вы случайно не Йеннефер?".

Напомним, CD Projekt Red уже подтвердила возвращение Геральта из Ривии в The Witcher 4 – его, как и раньше, озвучит постоянный голос персонажа Даг Кокл.

В то же время главной героиней новой игры станет ведьмачка Цири, но ее голосом больше не выступит Джо Вайатт, знакомая фанатам по The Witcher 3: Wild Hunt. Вместо нее роль озвучивает ирландская актриса Сиара Беркли.

The Witcher 4 пока не имеет объявленных платформ, однако ожидается не ранее 2027 года. Осенью прошлого года CD Projekt Red сообщила о переходе игры в активную фазу производства.

А тем временем геймеры начали получать приглашения на бета-тестирование The Witcher 4. CD Projekt RED призвали фанатов сообщать о мошеннических приглашениях и соблюдать осторожность.