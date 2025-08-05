Датский киберспортсмен Николай "Jensen" Дженсен официально завершил свою карьеру в профессиональной League of Legends. За 10 лет в киберспорте он успел стать чемпионом LCS, участвовать в финалах MSI и несколько раз попадать в плей-офф чемпионата мира.

Почему Jensen завершил карьеру и чем запомнился в LoL?

Николай "Jensen" Дженсен оставил большой след в западном League of Legends. Проведя более 729 официальных матчей, он выступал за топовые команды, среди которых Cloud9, Team Liquid, FlyQuest и Dignitas. За 10 лет на сцене киберспортсмен трижды становился чемпионом LCS, а знаковым моментом стало появление в полуфинале Worlds 2018 вместе с Cloud9 – это было историческое достижение для Северной Америки, пишет 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.

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Его карьера поражает стабильностью: с 2015 до 2022 года Дженсен ежегодно выступал на чемпионате мира, а также дважды представлял регион на MSI. В 2019 году с Team Liquid он дошел до финала международного турнира. Дженсен также активно развивал сцену и был настоящим образцом уверенности в решающие моменты матчей. Особенно яркой страницей стало его соперничество с другим легендарным мидлайнером – Сореном "Bjergsen" Бьергом – их дуэли навсегда останутся в памяти фанатов.

Однако начало его карьеры было не таким безоблачным. Он вышел на сцену впервые в 2012 году, но его быстро был отстранен от соревнований за нарушение правил поведения. Это замедлило его путь к большому киберспорту, но не остановило. В 2015 году дисквалификацию официально сняли и Дженсен, который тогда еще носил никнейм Incarnati0n, отправился за океан, чтобы присоединиться к Cloud9.

В последние годы, после завершения контракта с DIG и коротких выступлений за FlyQuest, он все реже появлялся на сцене. По словам самого Дженсена, профессиональный киберспорт отнимал слишком много времени от семьи и личной жизни. Поэтому он решил вернуться в Данию, проводить больше времени с родными и наслаждаться новым этапом жизни.

Дженсен также поблагодарил фанатов за поддержку и признался, что гордится следом, который оставил в League of Legends.

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