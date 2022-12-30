Геймер создал удивительную хронологию развития человечества сквозь его отображение в видеоиграх

Геймер создал изображение с интересной хронологией, показывающей эволюцию человеческого общества сквозь призму ее отображения в видеоиграх. Детальнее – в материале.

Креативный поклонник виртуальных развлечений составил увлекательную хронологию развития человечества в различных популярных видеоиграх.

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От версий ранних зародышей цивилизации до прогнозов того, что может ждать человечество в далеком будущем – видеоигры охватили все временные рамки.

Именно это натолкнуло пользователя Reddit под ником Ucankabak создать хронологию того, как выглядит история человечества, если воспринимать видеоигры как единую вселенную.

Список, состоящий из двадцати шести тайтлов, начинается с Ancestors: The Humankind Odyssey, события которой разворачиваются за 10 миллионов лет до нашей эры. Завершается же "видеоигровая история человечества" в Horizon: Zero Dawn в 3020 году нашей эры.

Видеоигровая хронология человечества / изображение из Reddit

Сюрпризом не оказалось наличие большого количества проектов франшизы Assassin's Creed, ведь каждая игра серии охватывает специфический исторический период.

Работа очень понравилась геймерскому сообществу и набрала более 53 тысяч предпочтений всего за день после публикации.