Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть версия World of Warcraft для мобильных платформ

Нестандартной работой поделился в сети поклонник World of Warcraft. Он опубликовал видео, на котором можно увидеть, как могла бы выглядеть версия этой игры для мобильных платформ.

Неделю назад в сети появилась информация о том, что видеоигра World of Warcraft может выйти на Xbox. Один датамайнер нашел в коде местного магазина упоминание о WoW: Complete Edition, которая должна выйти уже 9 декабря. Понятно, что точной эту информацию назвать очень трудно, правда, поклонников этой вселенной она все равно заинтересовала.

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Наверное, заинтересовала она и пользователя платформы Reddit с никнеймом Ohpinel, поделившимся интересной работой на эту тему. Правда, в его случае речь идет не о версии World of Warcraft для какой-то консоли, а о вариации этой популярной игры для мобильных платформ. Следует отметить, что подобные проекты уже есть в портфолио Blizzard. К примеру, в 2015 году вышла мобильная версия Hearthstone, а сейчас эта компания работает над Diablo Immortal для Android и iOS.

На видео, которым поделился энтузиаст, можно увидеть экран выбора фракции, стилизованную загрузку, процесс создания персонажей и изображение игрового процесса. Стоит отметить, что его версия World of Warcraft выглядит очень просто, а подобный редактор персонажей можно увидеть во многих мобильных MMORPG. Наверное, что-то похожее можно написать и об изображении с геймплеем.

Правда, вряд ли в мобильную версию World of Warcraft можно было бы добавить все функции из оригинала. А потому эта видеоигра серьезно бы отличалась от классической. Наверное, именно поэтому версия World of Warcraft от Ohpinel имеет право на жизнь. Напоследок стоит отметить, что пользователям платформы Reddit его работа понравилась. Пост Ohpinel стал одним из самых популярных в разделе этой видеоигры, а также уже собрал более 2 тысяч лайков и немало положительных отзывов.

Как могла бы выглядеть версия World of Warcraft для мобильных платформ: видео