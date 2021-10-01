Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть видеоигра Resident Evil 3: Nemesis на Unreal Engine 5

Интересной работой поделился на своем ютуб-канале пользователь с никнеймом Santiago Ibarra. Он решил воссоздать на Unreal Engine 5 знаковую локацию из видеоигры Resident Evil 3: Nemesis.

Наверное, уже все геймеры знают, что в мае компания Epic Games представила свой новый игровой движок под названием Unreal Engine 5. Почти одновременно с этим событием он появился в раннем доступе, поэтому все желающие получили возможность поближе "познакомиться" с этим инструментом.

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Именно к таким энтузиастам можно отнести и главного героя этой истории, который за свою работу взялся еще пять месяцев назад. Итак, пользователь с никнеймом Santiago Ibarra решил воссоздать на этом игровом движке знаковую локацию из видеоигры Resident Evil 3: Nemesis (1999 год), а также ее ремейка, который вышел в прошлом году. Речь идет о часовой башни святого Михаила, которую должны помнить все поклонники этой видеоигры.

Стоит отметить, что разработчики полноценно не перенесли эту локацию в ремейк, а потому ее можно увидеть только снаружи. Именно за исправление такого своеобразного недостатка и взялся главный герой этой истории. За основу он взял именно локацию с ремейка, а дополнил ее всеми комнатами, которые есть в оригинале. Сам он написал, что каждую комнату смоделировал вручную, ориентируясь на версию 1999 года.

Пользователям сети работа Santiago Ibarra очень понравилась, а его запись уже собрала немало положительных отзывов. Особенно геймеры отмечают внимание энтузиаста к различным мелочам. Сам Santiago Ibarra написал, что выкладывать свои наработки в открытый доступ не собирается, а в целом он просто хотел создать работу для своего портфолио. Напоследок стоит отметить, что на его ютуб-канале можно найти и другие подобные записи по мотивам Resident Evil.

Локация из видеоигры Resident Evil 3: Nemesis на игровом движке Unreal Engine 5: видео