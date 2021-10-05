Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть видеоигра Resident Evil Village с 2D-графикой

Интересной работой поделился в сети поклонник видеоигры Resident Evil Village. Он показал, как мог бы выглядеть этот проект, если бы он вышел во времена игр с 2D-графикой.

Недавно мы рассказывали о разработчике, который поделился нестандартной работой по мотивам игры BioShock. Он показал, как могла бы выглядеть эта видеоигра с 2D-графикой. За похожую работу решил взяться и главный герой этой истории, но этого энтузиаста заинтересовал другой популярный проект, который вышел несколько месяцев назад – Resident Evil Village.

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Итак, пользователь с никнеймом Florin Oco показал, как могла бы выглядеть 2D-версия этой игры от Capcom. Энтузиаст отметил, что эта часть ему очень напомнила игры с известной серии Castlevania. Поэтому он решил создать замок Леди Димитреску на базе первого уровня с оригинальной видеоигры Castlevania (для консоли NES). Вышел стильный платформер, который соответствует духу того времени. Наверное, его игра может понравиться не только любителям этих двух известных серий.

Свой проект он назвал Residentvania, а всего на его разработку он потратил два месяца. Игра начинается с момента, когда Итан заходит на территорию замка Леди Димитреску. Сразу же на входе он может увидеть местного торговца Герцога, а в самом здании нужно будет отбиваться от различных монстров. Кстати, главный герой может использовать в бою нож и пистолет. В финале нужно победить Бэлу, но перейти на следующий уровень не получится. Этого не даст сделать сама Леди Димитреску, которая жестоко расправится с главным героем.

Напоследок стоит отметить, что бесплатно скачать эту короткую игру можно по этой ссылке. Также там можно найти инструкцию по ее установке и другую интересную информацию об этой видеоигре.

Прохождение игры с названием Residentvania: видео