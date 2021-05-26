Неожиданная комбинация: энтузиаст решил объединить Civilization VI и Genshin Impact – фото

В сети появилась очень интересная модификация для популярной стратегии Civilization VI. Один моддер решил добавить в эту видеоигру "цивилизацию" Мондштадт с Genshin Impact.

Видеоигра Civilization VI вышла еще в октябре 2016 года, но и сейчас имеет серьезный спрос среди геймеров. Дело в том, что разработчики из Firaxis Games продолжают активно работать над этим проектом. Например, последнее масштабное бесплатное обновление вышло только в апреле. Правда, разработкой нового контента для этой игры занимаются не только авторы.

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Наверное, почти все игроки в Civilization VI устанавливали какие-то модификации к этой игре. Обычно они направлены на баланс тех элементов, которые разработчики почему-то оставили без внимания. Хотя для Civilization VI также выходят и моды, в которых энтузиасты добавляют новые цивилизации. Конечно, в этой части уже и так есть немалое количество уникальных цивилизаций (примерно 50), правда, гораздо больше интересных стран (народов) так и не попало в игру. Именно поэтому некоторые моддеры и пытаются исправить такой своеобразный недостаток.

Понятно, что героями большинства таких модификаций становятся реальные исторические лица (цивилизации), хотя есть и очень интересные исключения. Например, пользователь с никнеймом Kevin Liu добавил в Civilization VI Мондштадт с очень популярной видеоигры Genshin Impact. Интересно, что он даже добавил трех различных лидеров для этой "цивилизации": Барбара, Ноэлль и Фишль. Они отличаются не только внешним видом, но и своими умениями.

Также моддер добавил в видеоигру характерные для Мондштадта юниты, районы и здания. Понятно, что в этой "цивилизации" есть и свой классический набор бонусов. Из интересного еще можно отметить, что энтузиаст поработал даже над названиями рек, гор и озер. Они могут получить уникальное название в тейватском стиле. Также Kevin Liu изменил внешний вид варваров в видеоигре и обновил местную библиотеку сведениями из Genshin Impact. Стоит отметить, что энтузиаст даже добавил оригинальную музыку с Genshin Impact, которая отличается и зависит от эпохи.

Пользователям в сети такая модификация понравилась, а также она уже собрала немало загрузок. Напоследок стоит отметить, что совершенно бесплатно этот мод можно скачать по этой ссылке. Для этого стоит лишь нажать на зеленую кнопку "subscribe", а Steam автоматически добавит модификацию в Civilization VI.

Мондштадт в видеоигре Civilization VI / Фото Steam Kevin Liu