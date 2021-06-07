Геймеры в восторге: энтузиаст воссоздал в CS:GO культовую локацию с GTA: San Andreas – фото

В сети появилась интересная модификация для видеоигры Counter-Strike: Global Offensive. Энтузиаст решил воссоздать в этом шутере локацию Гроув-стрит с GTA: San Andreas.

Для видеоигры Counter-Strike: Global Offensive постоянно выходит немало различных модификаций, но лишь единицы получают народную любовь. Наверное, именно к таким модам и можно отнести работу главного героя этой истории.

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Пользователь с никнеймом dido своей модификацией решил поделиться в мастерской Steam. Сразу стоит отметить, что его работа очень сильно понравилась игрокам в CS:GO, потому что собрала более 30 тысяч загрузок и 900 комментариев. Моддер решил воссоздать в видеоигре CS:GO локацию Гроув-стрит с культовой видеоигры Grand Theft Auto: San Andreas. Напомним, что это улица, где проживал главный герой этой игры Си-Джей, а также другие члены банды "Grove Street Families".

В целом в энтузиаста вышла большая карта, потому что он также решил перенести и ближайшие окрестности (мост и канал). На скриншотах можно увидеть дом Карла Джонсона, а также площадь, где собирались представители этой банды. Также dido оставил на улице синюю машину, на которой Си-Джей и его друзья ездили на задания. Стоит отметить, что в энтузиаста действительно получилось почти в точности перенести эту локацию с GTA: San Andreas в CS:GO.

Сейчас карта dido доступна только для режима игры с заложниками. Стоит добавить, что модели оперативников остались стандартными, поэтому пока не получится устроить настоящую бандитскую разборку в стиле GTA: San Andreas. Напоследок стоит отметить, что совершенно бесплатно эту модификацию можно загрузить по этой ссылке. Для этого нужно лишь нажать на зеленую кнопку "subscribe", а Steam автоматически добавит эту карту в CS:GO.

Гроув-стрит с GTA: San Andreas в CS:GO / Фото Steam dido