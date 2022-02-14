На этот раз рэпер: в Call of Duty: Warzone может появиться звездный оперативник

Инсайдеры утверждают, что в игру Call of Duty: Warzone могут добавить нового оперативника. Интересно, что в этот раз речь идет о вполне реальной и очень популярной личности.

Наверное, все поклонники Call of Duty: Warzone знают, что ее разработчики любят разнообразные интеграции. Например, весной в этой королевской битве появились культовые киногерои, а совсем недавно – персонажи из популярного аниме "Атака титанов".

Актуально На новом игровом движке: Activision анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2

Snoop Dogg в Call of Duty

Понятно, что на последних компания Activision останавливаться не собирается, а ярким подтверждением этого являются данные, которые в эти выходные появились в информационном пространстве. Итак, несколько дней назад авторитетный инсайдер Том Хендерсон написал, что в Call of Duty Warzone и Vanguard в ближайшее время должны добавить Snoop Dogg.

Информатор рассказал, что речь идет не о камео этого известного рэпера. Согласно его информации, популярный исполнитель должен стать полноценным игровым оперативником. Также Том Хендерсон добавил, что это точно не шутка.

Как будет выглядеть скин Snoop Dogg

Уже сегодня его информацию подтвердил датамайнер с никнеймом ZestyLeaks. А самое главное в этой ситуации то, что он еще и поделился изображением, на котором можно увидеть, как будет выглядеть скин этого популярного рэпера.

На фото заметно, что Snoop Dogg не очень похож на оперативника, который отвечает нынешнему сеттингу королевской битвы. Напомним, что сейчас в ней проходит интеграция с Vanguard, события которой разворачиваются во время Второй мировой войны.

Наверное, в таком образе Snoop Dogg больше похож на какого-нибудь гангстера. А особенно в его случае выделяются фирменные очки, длинная красная дубленка и массивная золотая цепочка.

Напоследок стоит отметить, что сейчас неизвестно, когда именно Snoop Dogg должен появиться в Call of Duty: Warzone и Vanguard. Также добавим, что представители Activision пока никак такую информацию не комментировали.

Как будет выглядеть скин Snoop Dogg / Фото с твиттера ZestyC0DLeaks