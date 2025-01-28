26 января в соцсети X появилось видео с Rox³CUP, где публика с восторгом наблюдала матч с участием весьма юного поклонника Tekken 8, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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"У него впереди светлое будущее"

Пятилетний киберспортсмен соревновался со взрослым мужчиной и показал себя на удивление хорошо. Играя за персонажа Виктора Шевалье против Маршалла Лоу, он сумел даже выиграть два первых раунда подряд. Однако в итоге все равно уступил в матче.

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Правда, это совсем не должно расстраивать юного геймера, ведь он получил настоящую славу в X, а его мастерство даже прокомментировал сам Кацухиро Харада – генеральный меджер франшизы Tekken.

Виктору всего 5 лет! У него впереди светлое будущее,

– заметил босс серии файтингов.

Видео с события – смотрите ролик

Харада также шутливо напомнил, что возрастная система ESRB предоставила Tekken 8 рейтинг "для подростков", но по мнению разработчика, это все равно только формальность.