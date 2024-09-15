Ubisoft показала новые кадры игры Assassin's Creed Shadows: разрушительная окружающая среда и динамичная погода
15 сентября 2024, 19:02Читати новину українською
Студия Ubisoft продемонстрировала свежие кадры из игры Assassin's Creed Shadows, которые демонстрируют передовые технологические возможности игры. В видео можно заметить несколько инновационных элементов, о которых разработчики ранее рассказывали в интервью.
Среди ключевых особенностей, продемонстрированных в видео – динамическая система ветра и частиц, которая повышает реалистичность, позволяя игрокам взаимодействовать с разрушительной средой, информирует Games 24.
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- Простой взмах меча может разрубить кусты для или создать зияющие дыры в хрупких бумажных стенах традиционных японских домов.
- Видео также демонстрирует полный сезонный цикл, где изменение погодных условий влияет на игровой процесс.
- В одной из сцен озеро замерзает зимой, хотя кусты остаются неповрежденными, что свидетельствует о том, что они все еще могут служить убежищем.
- Кроме того, кадры освещают уникальную механику освещения, где игроки могут манипулировать светом, включая и выключая его, предлагая стратегические преимущества для тех, кто выбирает стелс-подход.
Новые возможности Assassin`s Creed: смотрите видео