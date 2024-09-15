Ubisoft показала новые кадры игры Assassin's Creed Shadows: разрушительная окружающая среда и динамичная погода

15 сентября 2024, 19:02
Читати новину українською
Автор: Михаил Года

Студия Ubisoft продемонстрировала свежие кадры из игры Assassin's Creed Shadows, которые демонстрируют передовые технологические возможности игры. В видео можно заметить несколько инновационных элементов, о которых разработчики ранее рассказывали в интервью.

Среди ключевых особенностей, продемонстрированных в видео – динамическая система ветра и частиц, которая повышает реалистичность, позволяя игрокам взаимодействовать с разрушительной средой, информирует Games 24.

А тем временем Garry's Mod попал в "Книгу рекордов Гиннеса", как самый продаваемый эксклюзив для ПК

  • Простой взмах меча может разрубить кусты для или создать зияющие дыры в хрупких бумажных стенах традиционных японских домов.
  • Видео также демонстрирует полный сезонный цикл, где изменение погодных условий влияет на игровой процесс.
  • В одной из сцен озеро замерзает зимой, хотя кусты остаются неповрежденными, что свидетельствует о том, что они все еще могут служить убежищем.
  • Кроме того, кадры освещают уникальную механику освещения, где игроки могут манипулировать светом, включая и выключая его, предлагая стратегические преимущества для тех, кто выбирает стелс-подход.

Новые возможности Assassin`s Creed: смотрите видео

Когда ждать Assassin's Creed Shadows

Релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 15 ноября 2024 года и будет доступен на ПК, PlayStation 5 и консолях серии Xbox.