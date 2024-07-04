Друг стримера уничтожил его комнату, зажегши там сотни фейерверков – феерическое видео

Товарищ и коллега одного из самых популярных стримеров в мире Кая Цената, разрушил его комнату, поджегши там сотни фейерверков прямо во время трансляции.

Кай Ценат по праву является одним из самых популярных стримеров в мире, ведь, кроме того, что он настоящий геймер, который не боится сложностей, на его трансляциях иногда происходит полный хаос за которым невероятно интересно наблюдать.

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Зажигательная трансляция, в буквальном смысле этого слова

3 июля Ценат провел трансляцию с самым известным ютубером в мире – MrBeast. На стриме контент-мейкеры раздали 250 000 долларов зрителям в чате, попробовали новое печенье от MrBeast и делали многое другое, но самым интересным моментом трансляции стало совсем другое.

На заднем плане все время было видно гигантскую коллекцию фейерверков, которую Кай приобрел в рамках подготовки ко Дню независимости США (4 июля – ред.).

Во время трансляции к Каю пришел его коллега и друг Davis, принеся с собой еще одну коробку фейерверков. В момент, когда MrBeast покинул стрим, друзья начали скандалить и даже немного потолкались, а потом Дэвис резко поджег несколько фейерверков и выбежал из комнаты вслед за ошарашенным Ценатом.

Комнату Кая Цената разносят фейерверки – смотреть видео

Далее начался полный хаос: объективы камер заполонили дым и пламя, а все что было слышно – свист фейерверков.

Очевидно, масштабы взрывов были настолько большими, что каким-то образом разрушили компьютер стримера, ведь трансляция внезапно остановилась.

После стрима Кай ограничился лишь этим постом в соцсети X, поэтому, вероятно, он готовит какой-то не менее зрелищный ответ на эту "невинную" шутку.