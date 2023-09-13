В Starfield нашли забавный способ получить весь инвентарь одного из магазинов: интересное видео

Странный баг в Starfield может помочь игрокам стать богатыми очень быстро, позволяя им постоянно присваивать весь инвентарь одного из магазинов игры с помощью "волшебной лужи". Детальнее – в материале.

Starfield имеет все то за что геймеры так любят проекты Bethesda, включая баги, которые иногда идут только на пользу игрокам.

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Очередным примером такой ошибки стала "волшебная лужа", которую внимательные геймеры совершенно случайно обнаружили в Акила Сити.

Итак, в столице фракции Freestar Collective есть немало магазинов, где игрок может пополнить свои запасы всем чем нужно: от патронов до деталей для кораблей.

Забавный баг касается торговой точки Shepherds, а точнее лужи перед ней.

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Как видите, достаточно только присесть и навестись в нужную точку – и вуаля, у вас есть доступ ко всему товару из магазина, который можно смело забрать, а потом и продать бывшим владельцам, если им, конечно, хватит кредитов, чтобы с вами рассчитаться.

Каждый игрок сам решает злоупотреблять ли такими ошибками разработчиков в своем прохождении, но игры Bethesda не были бы играми Bethesda, если бы в них не было подобных забавных моментов.