Starfield має усе те за що геймери так люблять проєкти Bethesda, включно з багами, які іноді йдуть лише на користь гравцям.

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Черговим прикладом такої помилки стала "чарівна калюжа", яку уважні геймери абсолютно випадково знайшли в Акіла Сіті.

Отож, в столиці фракції Freestar Collective є чимало магазинів де гравець може поповнити свої запаси усім чим треба: від набоїв до деталей для кораблів.

Кумедний баг стосується торгової точки Shepherds, а точніше калюжі перед нею.

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Як бачите, достатньо лише присісти та навестися в потрібну точку – і вуаля, ви маєте доступ до усього товару з магазину, який можна сміливо забрати, а потому й продати колишнім власникам, якщо їм, звісно, вистачить кредитів аби з вами розрахуватися.

Кожен гравець сам вирішує чи зловживати такими помилками розробників у своєму проходженні, але ігри Bethesda не були б іграми Bethesda, якби в них не було подібних кумедних моментів.