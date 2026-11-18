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Сколько минут едет каждая машина?

GTA 6 очень большая. Именно поэтому большинство игроков, вероятно, будут ездить по городу, а не ходить пешком. Однако на этот раз игра требует следить за уровнем топлива, пишет Kotaku.

Журналист Зак Звизен сначала сел за руль простого и довольно старого пикапа. Он нашел петлю трассы на юге Вайс-Сити, заправил машину на заправке и поехал. Ехал так, как обычно играет, когда в него не стреляют и он ни с кем не соревнуется. Остановок старался избегать, но пробки случаются и в игре. Повреждений двигателя он тоже избегал, чтобы не добавлять в тест еще одну переменную.

Пикапу понадобилось 29 минут и 8 секунд, чтобы полностью остаться без топлива. Для контекста: по всей карте по автомагистралям можно проехать менее чем за 15 минут, если не жалеть бензина. Так что теоретически на одном баке удастся дважды пересечь карту.

Далее автор пересел на Banshee, сверхбыстрый спорткар, который присутствует во франшизе как минимум со времен GTA 3. Он снова заправился и проехал по той же петле, на этот раз быстрее, но так же избегал аварий и остановок. Однажды тест пришлось перезапустить: журналист врезался в минивэн и фактически взорвал двигатель. Banshee опустошил бак за 18 минут и 31 секунду. Этого достаточно, чтобы проехать всю карту по трассам и еще доехать до ближайшей станции.

Наконец Звизен взял электромобиль, смоделированный по образцу Tesla Model 3. Он зарядил батарею на ближайшей станции и проехал ту же самую петлю. На этот раз обошлось без единой аварии, а заряда хватило на 20 минут и 23 секунды.

Какие выводы о системе топлива?

За более чем 130 часов в GTA 6 автор лишь однажды остался без бензина, не считая тестов. Один раз у него сел и аккумулятор. В обоих случаях это были угнанные машины с неполным баком, а он был слишком занят побегом от полиции. Бывало и так, что топливо заканчивалось во время побегов, и приходилось менять планы или транспорт.

В основном же он просто забывал, что машинам нужно топливо, поскольку во время игры транспорт можно менять, когда захочется, а бак достаточно большой, чтобы проехать всю карту, которую никто, очевидно, не будет пытаться осилить за раз.

К тому же игра вовремя предупреждает, когда в баке осталась половина и когда он почти пуст. Она даже отмечает ближайшую заправку на карте. Заправок много, поэтому до них обычно недалеко. Если же едешь на собственном авто, через приложение Scooter Bros можно вызвать другую свою машину. Когда автор позже возвращал через то же приложение авто, у которого бак был почти пуст, в нем уже было немного топлива.

Скучным или досадным топливо автору не показалось. В первые часы, когда денег мало, а выбор машин ограничен, оно доставляет хлопот, но со временем проблема исчезает. Наоборот, это интересная переменная, которая может сорвать ограбление, если подойти к этому вопросу неосторожно, или заставить бросить угнанный автомобиль. Поэтому вряд ли система будет раздражать большинство игроков.