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Скільки хвилин їде кожна машина?

GTA 6 дуже велика. Саме тому більшість гравців, імовірно, їздитимуть містом, а не ходитимуть пішки. Проте цього разу гра вимагає стежити за баком, пише Kotaku.

Журналіст Зак Звізен спершу сів за кермо простого й досить старого пікапа. Він знайшов петлю траси на півдні Вайс-Сіті, заправив авто на станції й поїхав. Їхав так, як зазвичай грає, коли в нього не стріляють і він ні з ким не змагається. Зупинок намагався уникати, але затори трапляються й у грі. Пошкоджень двигуна він теж уникав, щоб не додавати до тесту ще одну змінну.

Пікапу знадобилося 29 хвилин і 8 секунд, щоб повністю залишитися без пального. Для контексту: через усю карту автотрасами можна проїхати менше ніж за 15 хвилин, якщо не шкодувати бензину. Тож теоретично на одному баку вдасться двічі перетнути мапу.

Далі автор пересів на Banshee, надшвидкий спорткар, який є у франшизі щонайменше з часів GTA 3. Він знову заправився й поїхав тією самою петлею, цього разу швидше, але так само уникав аварій і зупинок. Одного разу тест довелося перезапустити: журналіст врізався в мінівен і фактично підірвав двигун. Banshee спорожнив бак за 18 хвилин і 31 секунду. Цього вистачає, щоб проїхати всю карту трасами й ще доїхати до найближчої станції.

Нарешті Звізен узяв електромобіль, змодельований за Tesla Model 3. Він зарядив батарею на найближчій станції й проїхав ту саму петлю. Цього разу обійшлося без жодної аварії, а заряду вистачило на 20 хвилин і 23 секунди.

Які висновки про систему пального?

За понад 130 годин у GTA 6 автор лише раз залишився без бензину, не рахуючи тестів. Один раз у нього сів і акумулятор. В обох випадках це були викрадені авто з неповним баком, а він був надто зайнятий втечею від поліції. Траплялося й так, що пальне закінчувалося під час втеч, і доводилося міняти плани чи транспорт.

Здебільшого ж він просто забував, що машинам потрібне пальне, оскільки під час гри транспорт можна міняти, коли заманеться, а бак достатньо великий, щоб проїхати всю карту, яку ніхто, очевидно, не намагатиметься осилити за раз.

До того ж гра вчасно попереджає, коли в баку залишилася половина і коли він майже порожній. Вона навіть позначає найближчу станцію на карті. Заправок багато, тому до них зазвичай недалеко. Якщо ж їдеш на власному авто, через додаток Scooter Bros можна викликати іншу свою машину. Коли автор пізніше повертав через той самий додаток авто, на якому майже спорожнів бак, у ньому вже було трохи пального.

Нудним чи прикрим пальне автору не здалося. У перші години, коли грошей мало, а вибір авто обмежений, воно додає клопоту, але згодом проблема зникає. Навпаки, це цікава змінна, яка може зірвати пограбування, якщо підійти до цього питання необережно, або змусити кинути крадений автомобіль. Тож навряд чи система дратуватиме більшість гравців.