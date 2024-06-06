Прежде всего обновите вашу игру до версии 1.003, чтобы получить доступ к новым костюмам. Большинство из них не будут обнажать вашего персонажа слишком сильно, как многие действительно надеялись, однако это не делает их менее интересными для игры.

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Где искать новую одежду

Когда запустите Stellar Blade после обновления, вы увидите сообщение о двух новых костюмах и новую функцию, которая позволяет вам оставлять врага на прицеле после того, как вы стреляете по нему из беспилотного пистолета Евы.

Белые и черные Kunoichi, которые уже назвали "нанонитками", просто нужно создать на ремонтной консоли (Repair Console).

Более откровенные и противоречивые наряды вам придется покупать за Vitcoin, местную валюту. Они есть в ассортименте магазина продавщицы Роксаны в Сионе (Xion), которая занимается торговлей информацией. Midsummer Redhood и Midsummer Alice, наряды, которые оставляют очень мало места для воображения, можно приобрести у Роксаны за 10 виткоинов за штуку.



Расположение магазина Роксаны / Скриншот Kotaku



Расположение магазина Роксаны / Скриншот Kotaku

Если вы играли в Stellar Blade достаточно регулярно, то, скорее всего, у вас будет достаточно денег. Если же нет, просто возьмите несколько побочных заданий от NPC в Сионе. За выполнение побочных заданий вы не только получите виткоины, но и, скорее всего, наткнетесь на них, открывая сундуки, которые вам будут попадаться.

То же самое касается материалов, которые вам понадобятся для изготовления этих "нанонитей". Полимерные материалы можно найти в ящиках, разбросанных по всей игровой зоне. Ищите их с помощью пульсирующего дрона, когда будете перемещаться по среде.



Костюм Midsummer Alice / Скриншот Клэр Джексон / Kotaku

Разблокируйте костюм Neurolink

Одно из лучших дополнений к Stellar Blade в новом обновлении - режим "Вызов босса" (Boss Challenge). Это не только интересный способ продолжить игру и улучшить свои навыки, но и еще одна возможность разблокировать новый наряд для Евы. Костюм Нейролинк, который, возможно, станет вашей новой любимой вещью из гардероба Евы благодаря цветам, откроется после того, как вы убьете каждого босса в режиме "Вызов босса" на нормальной сложности или выше.



Костюм Neurolink / Фото Shift Up