В современной индустрии видеоигр до сих пор представлено немало компаний, стоявших у истоков популяризации гейминга. Какими тогда были их логотипы и как они выглядят сейчас показал любознательный геймер.

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Пользователь Reddit под ником landocharisma заинтересовался как сильно изменились лого видеоигровых компаний за годы их существования.

Для этого геймер отыскал первые лого 19 известных студий и сравнил их с современными.

Среди "испытуемых" оказались CAPCOM, Atari, Activision и многие другие не менее знаковые для геймеров названия.

Как менялись логотипы / Фото с Reddit (полное качество здесь)

Как подметили пользователи портала в комментариях, наибольшие изменения претерпели логотипы Ubisoft и Nintendo.

В то время самое время Rockstar и Square Enix, похоже, все устраивает и в старом дизайне.