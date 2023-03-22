У сучасній індустрії відеоігор досі представлено чимало компаній, які стояли біля витоків популяризації геймінгу. Якими тоді були їхні логотипи і як вони виглядають зараз показав допитливий геймер.

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Користувач Reddit під ніком landocharisma зацікавився як сильно змінилися лого відеоігрових компаній за роки їхнього існування.

Для цього геймер відшукав перші лого 19 відомих студій та порівняв їх з сучасними.

Серед "піддослідних" виявились CAPCOM, Atari, Activision та чимало інших не менш знакових для геймерів назв.

Як мінялися логотипи / Фото з Reddit (повна якість тут)

Як підмітили користувачі порталу в коментарях, найбільших змін зазнали логотипи Ubisoft та Nintendo.

У той час самий час Rockstar та Square Enix, схоже, все влаштовує і в старому дизайні.