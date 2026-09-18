Пока западный геймдев увольняет людей тысячами, Япония держится: в чем секрет устойчивости

В то время как западный рынок видеоигр переживает самую масштабную волну увольнений за последние десятилетия, японские игровые гиганты демонстрируют поразительную стабильность. Компании из Японии сохранили высокую прибыль и рабочие места, продемонстрировав принципиально иную модель ведения бизнеса в условиях кризиса.

Запад теряет специалистов, а Япония удерживает кадры

Аналитики сравнивают нынешнее положение американских и европейских студий с масштабным кризисом 1983 года. По данным специального трекера, в период с 2022 по 2026 годы в мире было сокращено 57 628 рабочих мест в игровой сфере. При этом 66 процентов всех сокращений в 2026 году пришлось на Северную Америку, что составило 79 процентов от общего числа уволенных сотрудников. Вместе с Европой эти регионы составили 96 процентов всех негативных событий в отрасли. В частности, в течение 12–18 месяцев более половины всех увольнений в мире пришлось на Калифорнию, пишет GamesRadar.

Несмотря на сложную ситуацию на Западе, японские студии Nintendo, Capcom и Konami демонстрируют уровень удержания персонала свыше 97 процентов. Главная причина заключается в том, что восточные разработчики выбрали умеренный путь развития. Они сознательно воздержались от создания гигантских проектов с командами в 500 человек и не стали массово инвестировать в рискованные игры-сервисы.

Они не увлеклись трендом на игры-сервисы и не создавали мегаблокбастеры с командами из 500 человек,

– прокомментировал основатель трекера увольнений в игровой индустрии ASGC Амир Сатват в интервью журналу Edge.

Адекватные зарплаты руководителей вместо миллионных бонусов

Вторым решающим фактором стала финансовая политика в отношении высшего руководства. На Западе топ-менеджеры получают десятки миллионов долларов даже во время массовых сокращений рядовых сотрудников. Для сравнения: глава издательства Electronic Arts Эндрю Уилсон в прошлом финансовом году получил 38,6 миллиона долларов компенсации, что в 305 раз превышает среднюю зарплату рядового сотрудника компании.

В Японии топ-менеджеры зарабатывают значительно скромнее – от 2 до 3 миллионов долларов в год. Например, президент Nintendo Сюнтарo Фурукава за год получил в общей сложности 2 миллиона долларов. Такая сдержанность позволяет компаниям оставаться финансово устойчивыми и не увольнять разработчиков ради краткосрочной отчетности.

Все упоминают Nintendo, но вы можете посмотреть на Konami или Capcom – все эти компании имеют уровень удержания персонала свыше 97 процентов,

– добавил Амир Сатват.

Благодаря взвешенной стратегии, небольшим штатам и разумной политике распределения доходов японская игровая индустрия сохраняет стабильность. Пока западные студии ищут пути выхода из кризиса, опыт Японии доказывает, что забота о кадрах эффективнее погони за сверхприбылями.