Игрок Starfield превратил мусорное ведро в гаджет для "элегантной" кражи: интересное видео

Игрок Starfield нашел изобретательный способ использовать механику игры по своему усмотрению, изобретя "усовершенствованный метод кражи". Интересное видео – в материале.

Новейшая игра Bethesda – космическая RPG Starfield уже увлекла сотни тысяч игроков своим ярким миром и фирменными механиками студии.

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Благодаря раннему доступу для владельцев самого дорогого издания игры, гарантировавшего игрокам доступ к ней до полного релиза 6 сентября, игроки уже делятся деталями игрового процесса и даже находят пасхалки на Skyrim.

Также, геймеры уже находят разнообразные интересные лайфхаки типа того, которым поделился пользователь Reddit под ником Dave78905.

Сообразительный геймер использовал мусорный бак, чтобы совершить весьма "элегантное" ограбление. Целью преступления стала ценная винтовка "Advanced Old Earth Hunting Rifle" стоимостью в 12 314 кредитов.

Игрок взял мусорный бак возле магазина, убедившись, что он вне поля зрения владельца. Затем зашел внутрь и использовал ведро, чтобы сбить винтовку с полки и осторожно вытолкнуть ее за пределы магазина, не обращая на себя внимания.

После того как он остался с оружием в одиночестве, игрок вошел в режим скрытности, чтобы безопасно подобрать винтовку.

Интересный метод кражи в Starfield: смотреть видео

Следовательно, игроки Starfield доказывают, что одной из лучших черт игр Bethesda остается то, что геймеры могут использовать игровые механики совсем не так, как это задумывали разработчики.