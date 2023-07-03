Фанаты Diablo 4 продолжают поиски лучшего снаряжения и после того, как китайский геймер первым в мире завладел самым мощным оружием в игре, конкуренция стала только выше.

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С момента выхода проекта в начале июня, игроки отправляются в разветвленные подземелья игры в поисках самых редких и ценных предметов, а также в попытках узнать все тайны хитовой новинки, такие как существует ли мифический уровень с коровами

Однако недавно, внимательный геймер, вероятно, обнаружил скрытую функцию, позволяющую увидеть маршрут к лучшему "луту".

Речь идет о пользователе Reddit под ником Zerger45, который поделился интересным наблюдением относительно крыс, населяющих подземелье игры. Пользователь утверждает, что эти животные не бегают по темным залам хаотично, а активно ведут игрока к самой ценной добыче в "данжах".

Zerger45 утверждает, что стаи крыс намеренно двигаются сквозь подземелье к определенным группам врагов и именно эти враги после смерти сбрасывают часть редчайшего "лута" в игре.

Стратегия геймера "следить за крысами", по его словам, принесла ему несколько легендарных предметов всего за 10 минут игры, что является чрезвычайным показателем выпадения самых желанных предметов в Diablo 4.

Хотя теория Zerger45 еще не подтверждена кем-то из разработчиков и вполне может быть простым стечением обстоятельств, другие игроки, похоже, убеждены в ее правдивости, поскольку пост внимательного геймера набрал более 8 тысяч лайков и кучу благодарных комментариев.