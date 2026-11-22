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Геймеры быстро перенесли дерзкий способ ограбления банкоматов из реальности в долгожданный блокбастер Rockstar, сообщает 24 Канал.

Эвакуатор у стены: как устроена схема

Геймеры используют грузовики с крюком, чтобы буквально выдергивать терминалы из фасадов зданий. Настоящий ажиотаж вокруг этой механики возник после публикации способа в соцсетях.

Для реализации этого метода игроки подъезжают грузовиком задним ходом вплотную к уличному банкомату. После этого с помощью левого стика контроллера они опускают буксировочный крюк и цепляют его за терминал.

Как только крюк фиксируется, водитель нажимает на газ в противоположном направлении, и грузовик вырывает банкомат из бетонной стены. Стоит учитывать, что обкрадывать таким образом можно только уличные банкоматы, потому что терминалы внутри помещений остаются недосягаемыми для крюка.

Демонстрация метода: смотрите видео

После того как терминал оказался на земле, встает задача извлечь из него наличные. Игроки могут тащить банкомат за собой по дороге, пока тот не откроется из-за повреждений, или же использовать взрывчатку.

Геймеры в соцсетях поделились вариантами оптимизации этого процесса.

Прежде чем вырывать банкомат, установите прямо перед ним липкую взрывчатку. Как только вытащите терминал, взрывайте ее – это мгновенно вскроет его и сэкономит кучу времени,

– прокомментировал пользователь сети X с ником Lumi.

Такая механика вызвала бурную реакцию среди фанатов франшизы, которые отметили высокий уровень интерактивности игрового мира.

Где раздобыть транспорт?

Чтобы проводить подобные операции, Джейсону и Люсии нужен эвакуатор или пикап с лебедкой.

Разработчики предусмотрели два основных способа получения такого транспорта. Первый вариант предполагает похищение эвакуатора со штрафных стоянок полиции.

В первой главе игры такую автостоянку можно найти к югу от магазина Nifty Threads Island Wear в районе Ки-Ленто.

Во второй главе полицейская штрафная стоянка расположена в Порт-Геллхорне непосредственно у выезда, ведущего к мотелю Starlet.

Еще одним вариантом является возможность регистрировать угнанные автомобили. В тюнинговой мастерской на некоторые из них можно установить лебедку, превратив их в полноценный импровизированный эвакуатор.