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Геймери швидко перенесли зухвалий спосіб пограбування банкоматів з реальності у довгоочікуваний блокбастер Rockstar, повідомляє 24 Канал.

Евакуатор проти стіни: як влаштовано схему

Геймери використовують вантажівки з гаком, щоб буквально висмикувати термінали з фасадів будівель. Справжній ажіотаж довкола цієї механіки виник після публікації способу у соцмережах.

Для реалізації цього методу гравці під'їжджають вантажівкою заднім ходом впритул до вуличного банкомата. Після цього за допомогою лівого стіка контролера вони опускають буксирувальний гак і чіпляють його до термінала.

Як тільки гак фіксується, водій тисне на газ у протилежному напрямку, і вантажівка вириває банкомат із бетонної стіни. Варто враховувати, що обкрадати таким чином можна тільки вуличні банкомати, адже термінали всередині приміщень залишаються недосяжними для гака.

Демонстрація методу: дивіться відео

Після того як термінал опинився на землі, постає завдання витягти з нього готівку. Гравці можуть волокти банкомат за собою по дорозі, поки той не відкриється від пошкоджень, або ж використати вибухівку.

Геймери у соцмережах поділилися варіантами оптимізації цього процесу.

Перед тим як виривати банкомат, встановіть прямо перед ним липку вибухівку. Як тільки витягнете термінал, підривайте її – це миттєво розкриє його і заощадить купу часу,

– прокоментував користувач мережі X з ніком Lumi.

Така механіка викликала бурхливу реакцію серед фанатів франшизи, які відзначили високий рівень інтерактивності ігрового світу.

Де роздобути транспорт?

Щоб проводити подібні операції, Джейсону та Люсії потрібен евакуатор або пікап з лебідкою.

Розробники передбачили два основних шляхи отримання такого транспорту. Перший варіант передбачає викрадення евакуатора зі штрафмайданчиків поліції.

У першому розділі гри таку автостоянку можна знайти на південь від магазину Nifty Threads Island Wear у районі Кі-Ленто.

У другому розділі поліцейський штрафмайданчик розташовується в Порт-Геллхорн безпосередньо біля виїзду, що веде до мотелю Starlet.

Ще одним варіантом є можливість реєструвати викрадені авто. У майстерні тюнінгу на деякі з них можна встановити лебідку, перетворивши їх на повноцінний імпровізований евакуатор.