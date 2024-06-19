Как любая другая игра Тодда Говарда и компании, Skyrim полнится багами и ошибками, некоторые из которых уже считаются неотъемлемым аспектом игрового процесса.

Стоит внимания Во что поиграть на macOS – 5 лучших игр для владельцев ПК от Apple

Почему из-за спутников в Skyrim у геймеров часто "болит голова"

К примеру, все поклонники "свитков" привыкли к тому, что спутники главного героя в игре – штука максимально непредсказуемая.

В один миг они могут неожиданно "улететь в космос", затеряться в лабиринтах пещер или просто провалиться сквозь текстуры.

Когда компаньоны не исчезают, то обычно мешают пройти через узкий проход / Фото с Memedroid

Поэтому головной болью для игроков часто становятся поиски своих "пажей", которые в основном служат своеобразным ходячим складом для "лута".

Как не терять своих компаньонов

И вот этой проблеме было найдено гениальное в своей простоте решение.

Им поделился пользователь платформы Reddit под ником Hguols1, чем заработал немало хвалебных комментариев и звание "настоящего Довакина".

Суть трюка проста – нужно сдать своему "оруженосцу" на хранение какой-то квестовый предмет, чтобы при выборе задания для кого он нужен в журнале, над головой спутника возникал маркер, который всегда видно через текстуры.

Трюк, который значительно облегчит вам жизнь в Скайриме – смотреть видео

Итак, теперь вы знаете как не терять своего верного собрата или сестру в приключении суровой родиной нордов.