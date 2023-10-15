Популярность Hogwarts Legacy постепенно идет на убыль, однако если что-то и может снова зажечь интерес к игре в сердцах геймеров, то это интересные модификации.

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Одним из таких случаев оказался мод под названием DragonOgryff, добавляющий в игру возможность полета на настоящем драконе.

Новым любимцем игрока благодаря ему становится хорошо известный фанатам фильмов о Гарри Поттере венгерский дракон Horntail (рогохвост).

Хотя виртуальный дракон и меньше своего кинематографического собрата, его полет по территориям вокруг Хогвартса и Хогсмида все еще является удивительным зрелищем.

Полет на драконе в Hogwarts Legacy: смотреть видео

Благодаря модификации дракон работает точно так же, как Тестрал или Гипогриф – другие варианты магических животных, которые можно использовать для путешествий в игре.

Хотя большинство геймеров все же пользуются метлами, такой полет точно стоит того, чтобы попробовать его собственноручно, ведь мод выглядит удивительно качественно и имеет хорошую детализацию дракона и анимаций полета.

Правда, доступен он только пользователям ПК, а скачать его можно бесплатно на платформе NexusMods.