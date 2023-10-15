Популярність Hogwarts Legacy поступово йде на спад, однак якщо щось і може знову запалити інтерес до гри в серцях геймерів, то це цікаві модифікації.
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Одним з таких випадків виявився мод під назвою DragonOgryff, який додає в гру можливість польоту на справжньому драконі.
Новим улюбленцем гравця завдяки йому стає добре відомий фанатам фільмів про Гаррі Поттера угорський дракон Horntail (рогохвіст).
Хоч віртуальний дракон і менший за свого кінематографічного побратима, його політ територіями навколо Гоґвортсу та Гоґсміду все ще є дивовижним видовищем.
Політ на драконі в Hogwarts Legacy: дивитися відео
Завдяки модифікації дракон працює точнісінько так само, як Тестрал чи Гіпогриф – інші варіанти магічних тварин, яких можна використовувати для подорожей у грі.
Хоча більшість геймерів все ж користуються мітлами, такий політ точно вартий того аби спробувати його власноруч, адже мод виглядає напрочуд якісно та має гарну деталізацію дракона й анімацій польоту.
Щоправда, доступний він, ясним чином, лише користувачам ПК, а завантажити його можна безкоштовно на платформі NexusMods.