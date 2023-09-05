Как получить крутое снаряжение в Starfield прямо в начале игры: интересное видео

Полезный лайфхак позволяет игрокам Starfield получить в свое распоряжение высококачественный набор снаряжения гораздо раньше, чем запланировали разработчики. Детальнее – в материале.

Поскольку действия Starfield разворачиваются в космосе, он не имеет традиционной для игр Bethesda "брони", а игрокам предстоит снарядить своего персонажа скафандром, реактивным ранцем и шлемом.

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Любой геймер хочет иметь лучшее снаряжение из доступных в игре, а особенно в таком проекте как Starfield, где шансы выжить в борьбе против разнообразных вражеских фракций и опасных инопланетных созданий напрямую зависят от его качества.

В начале игры игрок имеет стандартный набор гаджетов, но недавно найденный "трюк" позволяет получить в руки высококачественный костюм в самом начале главного квеста.

Речь идет о наборе снаряжения Mark 1, который можно найти в подвале The Lodge на манекене, стоящем в стеклянной витрине, защищенной замком уровня Мастера.

Как правило, игроки Starfield на этом этапе игры не будут иметь нужные навыки, чтобы взломать этот замок, но оказалось, что это и не нужно. Для того чтобы забрать набор, достаточно разместить курсор в нужном месте витрины, а именно прицелиться в маленькую трещину в стекле.

Как получить скафандр: смотреть видео

Получить скафандр Mark 1, а также рюкзак и шлем из комплекта можно, как только игрок получит ключ от The Lodge, который ему дадут после присоединения к Constellation и начала основного квеста.

Чтобы найти нужный подвал, просто войдите в The Lodge и пройдите через первую дверь вправо. Спуститесь по лестнице, а затем сверните влево в соседнюю комнату, идите вправо к стене, чтобы оказаться в небольшом складе где в углу и увидите витрину с манекеном.

Хотя это далеко не самый лучший костюм в игре, но он точно один из лучших среди тех, которые игроки могут получить на начальном этапе игры.