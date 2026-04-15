В АТБ запустили акцию со STALKER 2: как собрать все карточки и не переплатить

Сеть АТБ вместе с GSC Game World запустила тематическую акцию к S.T.A.L.K.E.R. 2. Покупателям предлагают собирать коллекционные карточки, слушать аудиоистории Зоны и заполнять специальный альманах с материалами игры. Рассказываем, как работает акция и сколько это стоит.

Как работает акция и что можно получить?

Коллаборация между сетью супермаркетов АТБ и студией GSC Game World фактически превращает обычные покупки в небольшую охоту за "артефактами". В центре акции – 48 коллекционных карточек, посвященных вселенной S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Starfield на PS5 разочаровала игроков: Bethesda срочно готовит патч

Эти карточки – не просто картинки для альбома. Каждую из них можно отсканировать, после чего открывается доступ к "голосовым дневникам Зоны" – аудиозаписям, созданных с участием актеров, которые работали над персонажами игры. Фактически это дополнительный лор и расширение истории, которое не ограничивается только игрой.

Отдельно для коллекционеров подготовили альманах-артбук. Это не просто альбом для хранения карточек, а полноценный путеводитель по вселенной S.T.A.L.K.E.R. 2. В нем собраны иллюстрации, тексты о событиях игры и даже упоминания о предстоящем сюжетном дополнении Cost of Hope.

Карточки и альманах S.T.A.L.K.E.R. 2 в АТБ / Фото Богдан Xbox – Украина

Купить альманах можно было ориентировочно за 399 гривен – он был доступен непосредственно на кассах АТБ. В то же время ажиотаж вокруг акции оказался таким сильным, что уже сейчас книгу вряд ли удастся найти. Не обошлось и без перекупщиков, которые уже начали выставлять объявления с продажей альманаха на различных платформах, продавая книгу по цене от 1000 гривен.

Как получить карточки дешевле

Базовая цена одной карточки составляет 20 гривен, но механика акции построена так, чтобы стимулировать покупки – при выполнении условий ее можно взять всего за 5 гривен.

Скидка активируется при выполнении одного или нескольких условий:

покупка на сумму от 150 грн в одном чеке;

приобретение товаров с пометкой партнера акции;

оплата картой АТБ от банков-партнеров.

Каждое выполненное условие дает возможность купить одну карту по акционной цене. Чем больше чек и больше выполненных условий – тем больше карт можно получить.

Бонусы и сроки акции

Каждая карта – это не только часть коллекции, но и шанс получить дополнительные призы. Среди них – цифровые и физические издания S.T.A.L.K.E.R. 2, мерч и даже тематические настольные игры. Партнерами выступают MOYO, GSC Game World и облачный сервис Boosteroid.

Акция уже стартовала 15 апреля и продлится до 9 июня 2026 года. За это время можно собрать полный набор из 48 карточек и заполнить альманах, который фактически работает как интерактивная энциклопедия Зоны.