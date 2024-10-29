Стало известно почему s1mple выбрал Falcons, хотя имел предложения от других команд по Counter-Strike 2

Известный киберспортивный журналист утверждает, что легендарный игрок Counter-Strike Александр "s1mple" Костылев решил перейти в саудовскую организацию Falcons по довольно интересной причине.

Пока Костылев приходит в себя после удивительно неудачной дебютной недели в новом коллективе, британский журналист Ричард Льюис поделился коротким инсайдом о том, как украинец вообще выбрал переход в Falcons за новый вектор для своей карьеры.

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Не деньги, а интересный проект

После "отпуска", который существенно затянулся, один из лучших киберспортсменов в истории Counter-Strike вернулся на профессиональную арену, перейдя из NAVI в саудовскую организацию Falcons на правах аренды до конца 2024 года.

Как утверждает Ричард Льюис, Костылев может задержаться в этом коллективе намного дольше, поскольку "соколы" имеют "опцию выкупа s1mple по уменьшенной клаузуле".

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Кроме того, известный журналист пролил свет на решение Александра выбрать именно Falcons, несмотря на предложения от других неназванных организаций.

Насколько я понимаю, у s1mple действительно было несколько предложений, но он выбрал это, потому что его заверили, что если ему понравится там играть, они готовы строить новую команду вокруг него и NiKo,

– сказал Льюис.

Поскольку ранее в сети появлялись слухи о том, что Никола Ковач уже договорился о переходе в Falcons и присоединится к коллективу после шанхайского Мейджора, информация Льюиса выглядит вполне правдоподобной.

Итак, на профессиональной сцене CS 2 вскоре может появиться коллектив с большими амбициями и сразу с двумя легендарными игроками в составе.