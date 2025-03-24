Технический директор GTA 3 рассказал, как было реализовано поведение полицейских авто в игре

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей, который сыграл ключевую роль в создании серии Grand Theft Auto, поделился на своей странице X интересными деталями о поведении искусственного интеллекта полиции в GTA 3.

По его словам, система полиции в игре использовала три основные тактики управления машинами во время преследований, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Сверхредкий прототип Nintendo PlayStation нашли у основателя PlayStation

Таран – полицейские автомобили просто ехали на максимальной скорости в направлении игрока.

– полицейские автомобили просто ехали на максимальной скорости в направлении игрока. Блокировка – машина полиции направлялась к точке перед или позади автомобиля игрока и останавливалась там, создавая препятствие.

– машина полиции направлялась к точке перед или позади автомобиля игрока и останавливалась там, создавая препятствие. Преследование – полицейские держали дистанцию, приближаясь только тогда, когда игрок удалялся слишком далеко.

По словам Вермейя, частота использования тарана возрастала с увеличением уровня розыска.

Также он объяснил, что полицейские машины сначала направлялись к ближайшему к игроку дорожному узлу, после чего на расстоянии примерно 20 метров активировались алгоритмы преследования. Именно это и вызвало резкое изменение направления движения полицейских авто, которую могли заметить игроки.

Интересно, что большие открытые зоны без дорожных узлов, такие как паркинги, изначально не имели полицейского патрулирования. Однако, заметив эту проблему, дизайнеры вручную добавляли узлы для соединения таких мест с общей дорожной сетью. Эти узлы отключались для обычного дорожного движения, но активировались во время преследований.

Кроме этого, Вермей поделился интересным фактом о GTA 1: система тарана полиции сначала была ошибкой, но из-за того, что она оказалась чрезвычайно увлекательной, разработчики решили оставить ее в игре.

Оббе Вермей, который работал в Rockstar North до 2009 года, последнее время регулярно делится историями о разработке классических игр серии GTA. Например, недавно он раскрыл неизвестный ранее факт о GTA 3.