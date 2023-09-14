Что если бы Cyberpunk 2077 разрабатывали создатели Starfield: забавное видео
Источник:Gamerant
Фанат Cyberpunk 2077 создал видео, которое высмеивает научно-фантастическую игру Starfield от Bethesda и показывает, как выглядел бы последний проект CD Projekt RED, если бы его разрабатывали Тодд Говард и компания.
Запуск Starfield с возможностью межзвездных путешествий стал важным моментом для игровой индустрии. Однако стоит отметить, что игра также получила и большую порцию критики.
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Многие геймеры столкнулись с рядом технических проблем, обусловленных плохой оптимизацией проекта для слабых и даже средних ПК.
Несмотря на это, новинка от Bethesda все же стала хитом, и ее начали сравнивать с другими играми с открытым миром, такими как Cyberpunk 2077.
На волне этих сравнений, один из фанатов проекта CDPR придумал забавное видео, которое высмеивает Starfield.
Ролик называется "If Bethesda made Cyberpunk 2077" и он обрел незаурядную популярность, набрав почти 3 миллиона просмотров только в соцсети Х (бывший твиттер).
Если бы Bethesda делала Cyberpunk 2077: смотреть видео
Видео высмеивает бесчисленное количество экранов загрузки, имеющихся в Starfield, появляющихся почти при каждом переходе между локациями или даже комнатами.
Хотя их засилье в ролике несколько преувеличено, он очень правильно подмечает одну из самых больших проблем новинки Bethesda.