Поклонник Skyrim Лео Торрес создал собственную версию города Винтерхолд, используя движок Unreal Engine 5.

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Одна из причин, почему Skyrim все еще популярен по сей день, состоит в том, что его огромный открытый мир, наполненный интересными локациями и городами.

Правда, в лоре вселенной здешние города описываются как подлинные средневековые мегаполисы, тогда как в игре они значительно меньше.

Это было сделано из-за технических ограничений, с которыми столкнулись разработчики, в частности несовершенный движок и тогдашнее состояние технологий.

Чтобы посмотреть, как города суровой родины нордов будут выглядеть в своем "реальном" масштабе, талантливый фанат игры и 3d художник Лео Торрес использовал UE 5.

Самым свежим его детищем стал заснеженный Винтерхолд, который примерно в шестнадцать раз больше, чем в игре.

Винтерхолд в UE 5: смотреть видео

Результат труда Лео просто ошеломляет. Огромный зимний город с заснеженными крышами и яркими факелами, освещающими каждый дом, так и манит отдохнуть в местной таверне после долгой опасной дороги.

Также можно увидеть величественный Колледж Винтерхолда, огромное сооружение которого возвышается над городком, как и в оригинале.

Фанаты Skyrim по достоинству оценили творчество "коллеги", а невероятный видеоролик набрал более 150 тысяч просмотров всего за неделю.