Шанувальник Skyrim Лео Торрес створив власну версію міста Вінтерхолд, використовуючи рушій Unreal Engine 5.

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Одна з причин, чому Skyrim все ще популярний донині, полягає в тому, що його величезний відкритий світ, наповнений цікавими локаціями та містами.

Щоправда, у лорі всесвіту тутешні міста описуються як справжні середньовічні мегаполіси, тоді ж як у грі вони значно менші.

Це було зроблено через технічні обмеження з якими зіштовхнулися розробники, зокрема недосконалий рушій та тогочасний розвиток технологій.

Аби подивитися, як міста суворої батьківщини нордів виглядатимуть у своєму "реальному" масштабі, талановитий фанат гри та 3d художник Лео Торрес використав UE 5.

Найсвіжішим його дітищем став засніжений Вінтерхолд, який приблизно у шістнадцять разів більше ніж той, що є в грі.

Вінтерхолд в UE 5: дивитися відео

Результат праці Лео просто приголомшує. Величезне зимове місто із засніженими дахами і яскравими смолоскипами, що освітлюють кожен будинок, так і манить відпочити у місцевій таверні після довгої небезпечної дороги.

Також можна побачити величний Коледж Вінтерхолду, величезна споруда якого височіє над містечком, як і в оригіналі.

Фанати Skyrim гідно оцінили творчість "колеги", а неймовірний відеоролик набрав понад 150 тисяч переглядів всього лише за тиждень.