Стример и поклонник Mortal Kombat под ником Dynasty1031 проявил незаурядный креатив, удивив геймеров интересным видео.

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На фоне многочисленных слухов и официальных анонсов относительно ростера будущего перезапуска известной франшизы – Mortal Kombat 1, молодой человек решил предположить какие звезды, кроме Марго Робби, могли бы пополнить список бойцов предстоящей игры

Для этого Dynasty1031 использовал несколько ИИ и скомбинировал результаты своей работы в короткое видео, быстро ставшее вирусным в соцсетях.

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Среди попавших в ролик звезд: действующий и бывший президенты США – Байден и Трамп, известные музыканты Дрейк, Бейонсе и Тейлор Свифт. Нашлось место и историческим фигурам как Альберт Эйнштейн или Джордж Вашингтон.

А "вишенкой на торте", по нашему мнению, стал Папа Римский.

Геймеры и рядовые пользователи сети по достоинству оценили работу стримера и отметили, что будет забавно, если он угадал хоть кого-нибудь кто действительно появится в Mortal Kombat 1.