Новая утечка данных Mortal Kombat 1 раскрыла всех игровых персонажей, которые появятся в игре в рамках дополнения Kombat Pack 2.

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Хотя Mortal Kombat 1 еще даже не вышла, NetherRealm уже успели официально анонсировать первое DLC игры под названием Kombat Pack 1.

Интересно, что планы разработчиков на это дополнение стали известны раньше анонса благодаря инсайдерам в сети и, кажется, та же ситуация сложилась с Kombat Pack 2.

Согласно сообщению пользователя Idle Sloth в твиттере, в котором он ссылается на утечку данных Mortal Kombat, второе дополнение будет включать возвращение известных персонажей франшизы – Нуба Сайбота и Кано.

Однако, гораздо интереснее станут "гостевые" бойцы, среди которых нашлось место известной героине Марго Робби – эксцентричной Харли Квинн.

Харли Квинн в исполнении Марго Робби / Фото Warner Bros.

Также к ней присоединится ее партнер по фильму Отряд самоубийц – Дезстроук и Думслеер – главный герой франшизы шутеров DOOM.

Что касается бойцов для системы Kameo, то они будут следующими.

Bo' Rai Cho

Drahmin

Hsu Hao

Moloch

Rain

Учитывая, что информация не является официальной, поклонникам этих персонажей не следует радоваться раньше времени, однако репутация инсайдера все же дает надежду на правдивость слухов.