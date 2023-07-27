Новий витік даних Mortal Kombat 1 розкрив всіх ігрових персонажів, які з'являться у грі в рамках доповнення Kombat Pack 2.
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Хоча Mortal Kombat 1 ще навіть не вийшла, NetherRealm вже встигли офіційно анонсувати перше DLC гри під назвою Kombat Pack 1.
Цікаво, що плани розробників на це доповнення стали відомі раніше анонсу, завдяки інсайдерам в мережі й, здається, та ж ситуація склалася з Kombat Pack 2.
Згідно з повідомленням користувача Idle Sloth у твітері, в якому він посилається на витік даних Mortal Kombat, друге доповнення включатиме повернення відомих персонажів франшизи – Нуба Сайбота та Кано.
Однак, значно цікавішими стануть "гостьові" бійці, серед яких знайшлося місце відомій героїні Марго Роббі – ексцентричній Гарлі Квінн.
Гарлі Квінн у виконанні Марго Роббі / Фото Warner Bros.
Також до неї приєднається її партнер з фільму Загін самогубців – Дезстроук та Думслеєр – головний герой франшизи шутерів DOOM.
Що стосується бійців для системи Kameo, то вони будуть такими:
- Bo' Rai Cho
- Drahmin
- Hsu Hao
- Moloch
- Rain
Зважаючи на те, що інформація не є офіційною, шанувальникам цих персонажів не слід радіти раніше часу, однак репутація інсайдера все ж дає надію на правдивість витоків.