Одной из причин, почему Starfield стал хитом является то, что он сохранил многие отличительные черты прошлых игр Bethesda.

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В них входит и наличие в игре отдельных фракций, к которым могут присоединиться игроки, каждая из которых имеет свою уникальную сюжетную линию.

Фракционные квесты были очень популярны в предыдущих играх Bethesda, поэтому неудивительно, что многие геймеры сосредоточились именно на них, отложив завершение основного квеста.

Благодаря статистике достижений Xbox, удалось взглянуть на рейтинг фракций в Starfield, по крайней мере, на этом этапе. Итак, на момент написания материала он выглядит следующим образом:

UC Vanguard – 9.13% Freestar Rangers – 7.71% Crimson Fleet – 5.80% Ryujin Industries – 4.58%

Следует заметить, что вполне вероятной причиной того, что на первом месте оказалась UC Vanguard является то, что ее представляют в игре практически со старта – в первом городе, в который прибывает игрок в рамках основного квеста.

Однако ничто не мешает игрокам присоединиться ко всем четырем фракциям Starfield за одно прохождение, но при этом будут некоторые изменения в диалогах, которые могут произойти в зависимости от того, в каком порядке игроки выполняют фракционные задания и какой выбор они делают во время них.