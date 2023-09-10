Однією з причин, чому Starfield став хітом є те, що він зберіг багато визначальних рис минулих ігор Bethesda.

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До них входить і наявність у грі окремих фракцій, до яких можуть приєднатися гравці, кожна з яких має власну унікальну сюжетну лінію.

Фракційні квести були надзвичайно популярні в попередніх іграх Bethesda, тому не дивно, що чимало геймерів зосередилися саме на них, відклавши завершення основного квесту.

Завдяки статистиці досягнень Xbox, вдалося поглянути на рейтинг фракцій в Starfield, принаймні на цьому етапі. Отож, на момент написання матеріалу він виглядає наступним чином:

UC Vanguard – 9.13% Freestar Rangers – 7.71% Crimson Fleet – 5.80% Ryujin Industries – 4.58%

Слід зауважити, що цілком ймовірною причиною того, що на першому місці опинилася UC Vanguard є те, що її представляють в грі практично зі старту – в першому місті в яке прибуває гравець в рамках основного квесту.

Одначе, ніщо не заважає гравцям приєднатися до усіх чотирьох фракцій Starfield за одне проходження, але при цьому будуть деякі зміни в діалогах, які можуть відбутися залежно від того, у якому порядку гравці виконують фракційні завдання, і який вибір вони роблять під час них.