Геймеры заметили интересную деталь, объединяющую Marvel's Spider-Man 2 и RDR 2

Marvel's Spider-Man 2 и Red Dead Redemption 2 это две совершенно разные видеоигры, но внимательные геймеры заметили, что эти два блокбастера все же имеют своеобразную связь. Подробности – в материале.

Последний PlayStation Showcase подарил геймерам большую презентацию будущей Marvel's Spider-Man 2 и поклонники игры уже начали разбирать трейлер в поисках мельчайших деталей.

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На первый взгляд, Marvel's Spider-Man 2 и Red Dead Redemption 2 – это совершенно разные миры, когда речь заходит о сеттинге, общем тоне и игровом процессе, но две игры все же связаны из-за одного из их центральных актеров озвучки.

Чешуйчатое альтер-эго доктора Курта Коннера было не единственным злодеем, освещенным в новом трейлере предстоящей игры. Также там можно было увидеть охотника Крейвена.

Как и в комиксах, Сергей Кравинов – коренастый охотник и наемник, которому надоело его привычное сафари, а посему он приехал в Нью-Йорк, чтобы подстрелить зверя побольше.

Версия Крейвена от Insomniac, несомненно, производит интересное впечатление, а фанаты Red Dead Redemption 2 найдут его глубокий и зловещий голос несколько знакомым.

Трейлер Marvel's Spider-Man 2: видео

А все потому, что причудливого охотника озвучивает актер Джим Пирри, ранее игравший безжалостного Анджело Бронте в Red Dead Redemption 2.

Это подметил пользователь Reddit под ником iiiAlex1st, заставив других геймеров в комментариях также обратить внимание на поразительное сходство судеб Бронте и Крейвена Охотника.

В частности, есть некоторая ирония в том, что Бронте в RDR 2 был съеден аллигатором, а Крейвен наоборот охотится за большой рептилией в будущей новинке.

Кроме того, оба персонажа являются импозантными лидерами мощных преступных организаций, которые сначала выдают себя за хороших, чтобы только потом открыть врагам свою подлинную сущность.

Два героя Пирри / Фото с Reddit

Итак, у Пирри есть опыт игры злодея такого калибра и будет интересно увидеть, станет ли его Крейвен из Marvel's Spider-Man 2 культовым персонажем в истории видеоигр.