Ultimate Team – самый популярный режим в EA FC 24, позволяющий игрокам строить состав своей мечты из любимых футболистов. Однако даже самые лучшие спортсмены в одном коллективе – ничто без грамотной тактики.

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Как и в играх серии FIFA, использование проверенной тактики может существенно увеличить ваши шансы на победу, особенно в соревновательных режимах игры Ultimate Team, таких как Division Rivals или Champions.

Ввиду этого мы подобрали для вас несколько интересных формаций, испытанных лично на полях EA FC 24.

4-2-2-2

Скриншот из игры

Инструкции:

Крайние защитники: оставаться в обороне при атаке (stay back while attacking);

Опорные полузащитники: закрывать центр, оставаться в обороне при атаке (cover center, stay back while attacking);

Центральные атакующие полузащитники: оставаться впереди, заходить в штрафную для навесной передачи (stay forward, get into the box for cross);

Форварды: оставаться спереди, забегать за спину защитников (stay forward, get in behind).

Тактика в обороне:

Стиль: сбалансированный (balanced);

Глубина: 40

Ширина: 50

Тактика в атаке:

Развитие атаки: сбалансированное (balanced);

Создание шансов: прямой пас (direct passing);

Ширина: 40;

Игроки в штрафной: 50;

Игроки на угловых и штрафных: 2 деления.

4-3-3 (4)

Скриншот из игры

Инструкции:

Крайние защитники: оставаться в обороне при атаке (stay back while attacking);

Центральные полузащитники: закрывать центр, оставаться в обороне при атаке (cover center, stay back while attacking);

Центральный атакующий полузащитник: оставаться впереди, заходить в штрафную для навесной передачи (stay forward, get into the box for cross);

Вингеры: оставаться впереди (stay forward), смещаться в центр (cut inside), забегать за спину защитников (get in behind).

Форвард: оставаться впереди, забегать за спину защитников (stay forward, get in behind).

Тактика в обороне:

Стиль: сбалансированный (balanced);

Глубина: 50

Ширина: 50

Тактика в атаке:

Развитие атаки: длинный пас (long ball);

Создание шансов: прямой пас (direct passing);

Ширина: 40;

Игроки в штрафной: 50;

Игроки на угловых и штрафных: 2 деления.

5-2-2-1

Скриншот из игры

Инструкции:

Крайние защитники: присоединяться к атаке (join the attack), забегать вперед (overlap);

Центральные полузащитники: закрывать центр, оставаться в обороне при атаке (cover center, stay back while attacking);

Центральный атакующий полузащитник: оставаться впереди, заходить в штрафную для навесной передачи (stay forward, get into the box for cross);

Вингеры: оставаться впереди (stay forward);

Форвард: оставаться впереди (stay forward).

Тактика в обороне:

Стиль: сбалансированный (balanced);

Глубина: 40

Ширина: 45

Тактика в атаке:

Развитие атаки: длинный пас (long ball);

Создание шансов: прямой пас (direct passing);

Ширина: 55;

Игроки в штрафной: 50;

Игроки на угловых и штрафных: 2 деления.

Конечно, обновления игры могут вызвать изменения в эффективности этих тактик, поэтому не забывайте следить за их актуальностью.