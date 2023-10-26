Ultimate Team – самый популярный режим в EA FC 24, позволяющий игрокам строить состав своей мечты из любимых футболистов. Однако даже самые лучшие спортсмены в одном коллективе – ничто без грамотной тактики.

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Как и в играх серии FIFA, использование проверенной тактики может существенно увеличить ваши шансы на победу, особенно в соревновательных режимах игры Ultimate Team, таких как Division Rivals или Champions.

Ввиду этого мы подобрали для вас несколько интересных формаций, испытанных лично на полях EA FC 24.

4-2-2-2

Скриншот из игры

Инструкции:

  • Крайние защитники: оставаться в обороне при атаке (stay back while attacking);
  • Опорные полузащитники: закрывать центр, оставаться в обороне при атаке (cover center, stay back while attacking);
  • Центральные атакующие полузащитники: оставаться впереди, заходить в штрафную для навесной передачи (stay forward, get into the box for cross);
  • Форварды: оставаться спереди, забегать за спину защитников (stay forward, get in behind).

Тактика в обороне:

  • Стиль: сбалансированный (balanced);
  • Глубина: 40
  • Ширина: 50

Тактика в атаке:

  • Развитие атаки: сбалансированное (balanced);
  • Создание шансов: прямой пас (direct passing);
  • Ширина: 40;
  • Игроки в штрафной: 50;
  • Игроки на угловых и штрафных: 2 деления.

4-3-3 (4)

Скриншот из игры

Инструкции:

  • Крайние защитники: оставаться в обороне при атаке (stay back while attacking);
  • Центральные полузащитники: закрывать центр, оставаться в обороне при атаке (cover center, stay back while attacking);
  • Центральный атакующий полузащитник: оставаться впереди, заходить в штрафную для навесной передачи (stay forward, get into the box for cross);
  • Вингеры: оставаться впереди (stay forward), смещаться в центр (cut inside), забегать за спину защитников (get in behind).
  • Форвард: оставаться впереди, забегать за спину защитников (stay forward, get in behind).

Тактика в обороне:

  • Стиль: сбалансированный (balanced);
  • Глубина: 50
  • Ширина: 50

Тактика в атаке:

  • Развитие атаки: длинный пас (long ball);
  • Создание шансов: прямой пас (direct passing);
  • Ширина: 40;
  • Игроки в штрафной: 50;
  • Игроки на угловых и штрафных: 2 деления.

5-2-2-1

Скриншот из игры

Инструкции:

  • Крайние защитники: присоединяться к атаке (join the attack), забегать вперед (overlap);
  • Центральные полузащитники: закрывать центр, оставаться в обороне при атаке (cover center, stay back while attacking);
  • Центральный атакующий полузащитник: оставаться впереди, заходить в штрафную для навесной передачи (stay forward, get into the box for cross);
  • Вингеры: оставаться впереди (stay forward);
  • Форвард: оставаться впереди (stay forward).

Тактика в обороне:

  • Стиль: сбалансированный (balanced);
  • Глубина: 40
  • Ширина: 45

Тактика в атаке:

  • Развитие атаки: длинный пас (long ball);
  • Создание шансов: прямой пас (direct passing);
  • Ширина: 55;
  • Игроки в штрафной: 50;
  • Игроки на угловых и штрафных: 2 деления.

Конечно, обновления игры могут вызвать изменения в эффективности этих тактик, поэтому не забывайте следить за их актуальностью.