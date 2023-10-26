Ultimate Team – найпопулярніший режим в EA FC 24, який дає гравцям змогу будувати склад своєї мрії з улюблених футболістів. Однак навіть найкращі спортсмени в одному колективі – ніщо без грамотної тактики.

Читайте також Географія геймера: з яких країн походять культові відеоігри

Як і в іграх серії FIFA, використання перевіреної тактики може суттєво збільшити ваші шанси на перемогу, особливо в змагальних режимах гри Ultimate Team, як-от Division Rivals чи Champions.

З огляду на це, ми підібрали для вас кілька цікавих формацій, випробуваних особисто на полях EA FC 24.

4-2-2-2

Скриншот з гри

Інструкції:

Крайні захисники: залишатися в обороні при атаці (stay back while attacking);

Опорні півзахисники: закривати центр, залишатися в обороні при атаці (cover center, stay back while attacking);

Центральні атакувальні півзахисники: залишатися попереду, заходити в штрафну для навісної передачі (stay forward, get into the box for cross);

Форварди: залишатися попереду, забігати за спину захисників (stay forward, get in behind).

Тактика в обороні:

Стиль: збалансований (balanced);

Глибина: 40

Ширина: 50

Тактика в атаці:

Розвиток атаки: збалансований (balanced);

Створення шансів: прямий пас (direct passing);

Ширина: 40;

Гравці в штрафній: 50;

Гравці на кутових та штрафних: 2 поділки.

4-3-3 (4)

Скриншот з гри

Інструкції:

Крайні захисники: залишатися в обороні при атаці (stay back while attacking);

Центральні півзахисники: закривати центр, залишатися в обороні при атаці (cover center, stay back while attacking);

Центральний атакувальний півзахисник: залишатися попереду, заходити в штрафну для навісної передачі (stay forward, get into the box for cross);

Вінгери: залишатися попереду (stay forward), зміщуватися в центр (cut inside), забігати за спину захисників (get in behind).

Форвард: залишатися попереду, забігати за спину захисників (stay forward, get in behind).

Тактика в обороні:

Стиль: збалансований (balanced);

Глибина: 50

Ширина: 50

Тактика в атаці:

Розвиток атаки: довгий пас (long ball);

Створення шансів: прямий пас (direct passing);

Ширина: 40;

Гравці в штрафній: 50;

Гравці на кутових та штрафних: 2 поділки.

5-2-2-1

Скриншот з гри

Інструкції:

Крайні захисники: приєднуватися до атаки (join the attack), забігати вперед (overlap);

Центральні півзахисники: закривати центр, залишатися в обороні при атаці (cover center, stay back while attacking);

Центральний атакувальний півзахисник: залишатися попереду, заходити в штрафну для навісної передачі (stay forward, get into the box for cross);

Вінгери: залишатися попереду (stay forward);

Форвард: залишатися попереду (stay forward).

Тактика в обороні:

Стиль: збалансований (balanced);

Глибина: 40

Ширина: 45

Тактика в атаці:

Розвиток атаки: довгий пас (long ball);

Створення шансів: прямий пас (direct passing);

Ширина: 55;

Гравці в штрафній: 50;

Гравці на кутових та штрафних: 2 поділки.

Звичайно, оновлення гри можуть зумовити зміни в ефективності цих тактик, тому не забувайте слідкувати за їх актуальністю.