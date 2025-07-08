Нил Дракманн назвал игру, которая покорила его своим сюжетом
- Нил Дракманн, создатель The Last of Us, впечатлен сюжетом игры Clair Obscur: Expedition 33.
- Дракманн назвал игру одной из самых трогательных и креативных историй, в которые он играл.
Легендарный Нил Дракманн, создавший одну из самых захватывающих сюжетных видеоигр The Last of Us, поделился в сети впечатлениями от хитовой RPG, которая покорила его как раз своей историей.
Легендарный разработчик видеоигр похвалил коллег, отметив, что давно не играл в столь качественный проект, сообщает 24 Канал.
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История, что поражает
Отступив от создания 3 сезона сериала Последние из нас, Нил Дракманн полностью вернулся в мир видеоигр.
В частности, глава Naughty Dog наконец нашел время, чтобы пройти одну из лучших игр последних лет – Clair Obscur: Expedition 33.
После ее завершения, Дракманн кратко поделился впечатлениями на собственной странице в Instagram.
Я в восторге. Одна из самых трогательных, самых креативных историй, в которые я играл за долгое время,
– написал он.
Это большая похвала, особенно от одного из ведущих сценаристов, ответственного за создание непревзойденной истории The Last of Us.
Возможно, когда-то этот комментарий выльется в какое-то сотрудничество между студиями, от чего выиграет вся индустрия.