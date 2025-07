Нил Дракманн назвал игру, которая покорила его своим сюжетом

Легендарный Нил Дракманн, создавший одну из самых захватывающих сюжетных видеоигр The Last of Us, поделился в сети впечатлениями от хитовой RPG, которая покорила его как раз своей историей.

Легендарный разработчик видеоигр похвалил коллег, отметив, что давно не играл в столь качественный проект, сообщает 24 Канал. Интересно Clair Obscur Expedition 33 больше не лучшая игра 2025 года – кто опередил хитовый проект История, что поражает Отступив от создания 3 сезона сериала Последние из нас, Нил Дракманн полностью вернулся в мир видеоигр. В частности, глава Naughty Dog наконец нашел время, чтобы пройти одну из лучших игр последних лет – Clair Obscur: Expedition 33. После ее завершения, Дракманн кратко поделился впечатлениями на собственной странице в Instagram. Я в восторге. Одна из самых трогательных, самых креативных историй, в которые я играл за долгое время,

– написал он. Это большая похвала, особенно от одного из ведущих сценаристов, ответственного за создание непревзойденной истории The Last of Us. Возможно, когда-то этот комментарий выльется в какое-то сотрудничество между студиями, от чего выиграет вся индустрия.