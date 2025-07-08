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8 липня, 14:04
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Ніл Дракманн назвав гру, яка підкорила його своїм сюжетом

Максим Задворський
Основні тези
  • Ніл Дракманн, творець The Last of Us, вражений сюжетом гри Clair Obscur: Expedition 33.
  • Дракманн назвав гру однією з найзворушливіших і найкреативніших історій, в які він грав.

Легендарний Ніл Дракманн, який створив одну з найзахопливіших сюжетних відеоігор The Last of Us, поділився у мережі враженнями від хітової RPG, яка підкорила його якраз своєю історією.

Легендарний розробник відеоігор похвалив колег, зазначивши, що давно не грав у настільки якісний проєкт, повідомляє 24 Канал.

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Історія, що вражає

Відступивши від створення 3 сезону серіалу Останні з нас, Ніл Дракманн повністю повернувся у світ відеоігор.

Зокрема, голова Naughty Dog нарешті знайшов час аби пройти одну з кращих ігор останніх років – Clair Obscur: Expedition 33.

Після її завершення, Дракманн коротко поділився враженнями на власній сторінці в Instagram.

Я в захваті. Одна з найзворушливіших, найкреативніших історій, в які я грав за довгий час, 
– написав він.

Це неабияка похвала, особливо від одного з провідних сценаристів, відповідального за створення неперевершеної історії The Last of Us.

Можливо, колись цей коментар виллється в якусь співпрацю між студіями, від чого виграє вся індустрія.