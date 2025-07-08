Ніл Дракманн назвав гру, яка підкорила його своїм сюжетом
- Ніл Дракманн, творець The Last of Us, вражений сюжетом гри Clair Obscur: Expedition 33.
- Дракманн назвав гру однією з найзворушливіших і найкреативніших історій, в які він грав.
Легендарний Ніл Дракманн, який створив одну з найзахопливіших сюжетних відеоігор The Last of Us, поділився у мережі враженнями від хітової RPG, яка підкорила його якраз своєю історією.
Легендарний розробник відеоігор похвалив колег, зазначивши, що давно не грав у настільки якісний проєкт, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Clair Obscur Expedition 33 більше не найкраща гра 2025 року – хто випередив хітовий проєкт
Історія, що вражає
Відступивши від створення 3 сезону серіалу Останні з нас, Ніл Дракманн повністю повернувся у світ відеоігор.
Зокрема, голова Naughty Dog нарешті знайшов час аби пройти одну з кращих ігор останніх років – Clair Obscur: Expedition 33.
Після її завершення, Дракманн коротко поділився враженнями на власній сторінці в Instagram.
Я в захваті. Одна з найзворушливіших, найкреативніших історій, в які я грав за довгий час,
– написав він.
Це неабияка похвала, особливо від одного з провідних сценаристів, відповідального за створення неперевершеної історії The Last of Us.
Можливо, колись цей коментар виллється в якусь співпрацю між студіями, від чого виграє вся індустрія.