Ніл Дракманн назвав гру, яка підкорила його своїм сюжетом

Легендарний Ніл Дракманн, який створив одну з найзахопливіших сюжетних відеоігор The Last of Us, поділився у мережі враженнями від хітової RPG, яка підкорила його якраз своєю історією.

Легендарний розробник відеоігор похвалив колег, зазначивши, що давно не грав у настільки якісний проєкт, повідомляє 24 Канал. Відступивши від створення 3 сезону серіалу Останні з нас, Ніл Дракманн повністю повернувся у світ відеоігор. Зокрема, голова Naughty Dog нарешті знайшов час аби пройти одну з кращих ігор останніх років – Clair Obscur: Expedition 33. Після її завершення, Дракманн коротко поділився враженнями на власній сторінці в Instagram. Я в захваті. Одна з найзворушливіших, найкреативніших історій, в які я грав за довгий час,

– написав він. Це неабияка похвала, особливо від одного з провідних сценаристів, відповідального за створення неперевершеної історії The Last of Us. Можливо, колись цей коментар виллється в якусь співпрацю між студіями, від чого виграє вся індустрія.